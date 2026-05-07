Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aktionswoche Truck & Bus - Polizei zieht überladenen Lkw aus dem Verkehr

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Ruppichteroth (ots)

Grenzen überschreiten, um Leben zu retten! So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will.

ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London.

Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Am Mittwoch (06. Mai) hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der Netzwerkarbeit gezielte Lkw- und Buskontrollen durchgeführt. Die Lkw-Kontrollgruppe des Verkehrsdienstes hatte im Bereich der Hauptstraße in Ruppichteroth eine Kontrollstelle eingerichtet.

Weil der Fahrer eines 7,49t Kipper-Lkw den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde er von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Die speziell geschulten Beamten hatten den Verdacht, dass der mit Schüttgut (Brecherschutt) beladene Lkw möglicherweise überladen sei.

Um eine gerichtsverwertbare Überladung in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren darzulegen, wurde der Lkw zu einer nahegelegenen geeichten Waage eskortiert.

Die Waage zeigte eine Überladung von über 40% und damit mehr als drei Tonnen zu viel geladener Schutt. Die Weiterfahrt wurde dem Lkw-Fahrer vor Ort polizeilich untersagt. Aufgrund der vorliegenden Lieferscheine hätte der Fahrer die Überladung seines Fahrzeuges leicht selbst erkennen können.

Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro und einem Punkt in Flensburg. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass der Mann die Überladung vorsätzlich in Kauf genommen hatte, verdoppelt sich die Strafe. Die Kontrollen der Lkw-Kontrollgruppe der Polizei Rhein-Sieg-Kreis werden fortgesetzt. (Bi)

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