Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann mit Luftgewehr löst Polizeieinsatz aus

Sankt Augustin (ots)

Ein Mann mit einem Gewehr hat am Donnerstagabend (08. Mai) einen Polizeieinsatz in Sankt Augustin ausgelöst.

Gegen 22.00 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sich an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße ein Mann mit einem Gewehr aufhalte. Zudem habe der Mann geäußert, auf alarmierte Polizeibeamte schießen zu wollen, um anschließend selbst erschossen zu werden.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte näherten sich der Bushaltestelle zunächst verdeckt. Dabei beobachteten sie, wie ein bislang unbekannter Dritter das Gewehr in einem unbeobachteten Moment an sich nahm und einige Meter entfernt an einem Fahrradständer abstellte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um ein Luftgewehr.

Die Beamten nutzten die Situation, um den Verdächtigen, einen 60-jährigen Mann aus Sankt Augustin, zu überwältigen und zu fixieren. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 60-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, verhielt sich jedoch kooperativ und folgte den Anweisungen der Polizeibeamten. Nach Hinzuziehung eines Arztes sowie der zuständigen Ordnungsbehörde wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Das Luftgewehr wurde sichergestellt. Der Mann verzichtete bereits auf die Rückgabe der Waffe.

Hinweis:

Menschen in seelischen Krisen erhalten unter anderem Hilfe bei der Telefonseelsorge unter den kostenfreien Rufnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie online unter: Telefonseelsorge Deutschland

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