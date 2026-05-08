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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 20-jähriger Mann nach versuchtem Raubüberfall auf Tankstelle dem Haftrichter vorgeführt

Siegburg (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Siegburg hat am Donnerstagmittag (07. Mai) versucht, eine Tankstelle an der Wahnbachtalstraße zu überfallen.

Gegen 14:45 Uhr betrat der polizeibekannte Tatverdächtige maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle. Noch bevor er eine im Hosenbund mitgeführte Pistole ziehen konnte, erkannte eine Angestellte die Situation und rief lautstark um Hilfe. Daraufhin verließ der Tatverdächtige den Verkaufsraum und flüchtete über einen Weg entlang des Tankstellengeländes.

Mehrere Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände aufhielten und die Hilferufe der Kassiererin wahrnahmen, nahmen umgehend die Verfolgung des Flüchtenden auf. Einer der Männer konnte den 20-Jährigen von hinten ergreifen, zu Boden bringen und so die weitere Flucht verhindern. Gemeinsam hielten die Zeugen den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zudem wurde die vom Beschuldigten mitgeführte Schreckschusspistole durch einen Zeugen aus dessen Hosenbund entfernt und außerhalb der Reichweite abgelegt.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wird der Beschuldigte heute einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Entscheidung hierzu steht noch aus. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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