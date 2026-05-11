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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (08. Mai) kam es im Bereich der Berliner Straße in Sankt Augustin zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Ein Fahrzeughalter hatte seinen Ford am Donnerstagabend (07. Mai) gegen 21:15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Am Freitagmorgen stellte er fest, dass die Scheibenwischer seines Pkw beschädigt worden waren.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass auch an drei weiteren Fahrzeugen - einem Ford, einem BMW sowie einem Audi - die Scheibenwischer verbogen und teilweise abgebrochen worden waren.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Berliner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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