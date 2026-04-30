Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 14-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit dem 28.04.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-Jähriger vermisst. Nachdem er Dienstagnacht die Wohnung seines Onkels verließ, ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 14-Jährigen:

- 1,50m - 45kg - schlank - mittellange dunkle Haare - braune Augen - spricht gebrochen deutsch

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/UQtEoSv

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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