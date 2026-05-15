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Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Pkw in Frielendorf - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2026:

Frielendorf

Unbekannte Täter haben in der Königsberger Straße in Frielendorf einen geparkten Pkw beschädigt. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13.05.2026, 20:00 Uhr und Donnerstag, 14.05.2026, 08:30 Uhr.

Betroffen war ein am Fahrbahnrand vor dem Grundstück abgestellter VW Tiguan. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerkratzten die unbekannten Täter das Fahrzeug mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Zudem wurde offenbar eine Glasfasche gegen die Windschutzscheibe geschlagen, wodurch weitere Beschädigungen an dem Pkw entstanden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500,- Euro beziffert.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Königsberger Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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