Polizei Homberg

POL-HR: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Girokarten und Bargeld - Kripo prüft Zusammenhang

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.05.2026:

Homberg/Efze

Gleich zwei perfide Trickbetrügereien haben sich am gestrigen Dienstag, 12.05.2026, im Elisabethweg in Homberg ereignet. In beiden Fällen gaben sich unbekannte Täter telefonisch als Mitarbeiter von Sicherheitszentralen beziehungsweise Banken aus und brachten ältere Menschen dazu, ihre Girokarten samt PIN herauszugeben. Die Kriminalpolizei Kassel ermittelt und prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Im ersten Fall erhielt eine betagte Seniorin gegen 16:30 Uhr den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse Homberg. Dieser gab an, dass eine verdächtige Abbuchung über 4.500, - Euro zugunsten der Firma Zalando von ihrem Konto erfolgen solle. Zum Schutz vor einem finanziellen Schaden werde ein Mitarbeiter vorbeikommen und ihre Girokarte zur Sperrung entgegennehmen.

Gegen 16:45 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin. Unter dem Vorwand, die Karte sperren zu müssen, ließ er sich die PIN nennen und nahm anschließend die Girokarte an sich. Ob es in diesem Fall zu unberechtigten Abhebungen kam, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Täter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und von schmaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze glänzende Jacke.

Zu einem weiteren Fall kam es gegen 17:45 Uhr, ebenfalls im Elisabethweg. Ein Senior erhielt den Anruf einer angeblichen Sicherheitszentrale. Eine weibliche Anruferin schilderte Unstimmigkeiten mit der Firma Zalando und gab an, sein Konto sei mit 4.000, - Euro belastet worden. Zur angeblichen Stornierung werde ein Mitarbeiter vorbeikommen, der die Girokarten überprüfen müsse.

Kurz nach dem Telefonat klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift des Seniors. Er gab sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Volks- und Raiffeisenbank aus, ließ sich die Girokarten sowie die dazugehörigen PIN-Nummern geben und verließ anschließend die Wohnung.

Einige Minuten später, gegen 17:55 Uhr, stellte der Senior eine Bargeldabhebung in Höhe von 2.160, - Euro bei der VR Bank in Homberg fest.

Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 - 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei Kassel hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Banken niemals Mitarbeitende zu Kundinnen und Kunden nach Hause schicken, um Girokarten oder PIN-Nummern abzuholen. PIN-Nummern sollten grundsätzlich niemals an Dritte weitergegeben werden.

Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich des Elisabethwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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