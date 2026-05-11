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Polizei Homberg

POL-HR: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.05.2026:

Oberaula

Mit einem perfiden Trick haben bislang unbekannte Täter am Freitagnachmittag Bargeld aus dem Wohnhaus einer Seniorin in der Bühlstraße in Oberaula erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die beiden Männer am Freitag, 08.05.2026, gegen 16:00 Uhr, bei der Seniorin und gaben sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, die Zählerstände der Heizung ablesen zu müssen, lockte einer der Männer die Seniorin in den Keller des Wohnhauses.

Als sie wenig später zurück ins Obergeschoss kam, bemerkte sie einen zweiten unbekannten Mann, der gerade aus ihrem Schlafzimmer kam. Wie sich anschließend herausstellte, hatten die Täter die Situation vor Ort genutzt und Bargeld aus dem Zimmer entwendet. Anschließend verließen beide Männer das Haus in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wird als etwa 50 Jahre alt, schlank, mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben.

Der zweite Mann soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein, ebenfalls eine schmale Statur sowie schulterlange dunkle Haare gehabt haben und habe dunkle Kleidung getragen.

Der Seniorin entstand ein Schaden, der auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert wird.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bühlstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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