Polizei Homberg

POL-HR: Zündkerzen im Wert von 14.000 Euro gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.05.2026:

Borken/Hessen

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 04.05.2026, 09:00 Uhr und Samstag, 09.05.2026, 14:00 Uhr, von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Hesselweg in Borken-Kerstenhausen 40 Zündkerzen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die Feldwegverlängerung des Hesselwegs auf das Gelände der landwirtschaftlichen Anlage. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem Container, in dem die Zündkerzen gelagert waren. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Anlage beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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