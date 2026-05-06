Polizei Homberg

POL-HR: Nach versuchtem Tankstellen-Einbruch in Jesberg: Täter flüchten mit weißem VW Golf; Kripo sucht Zeugen

Homberg (ots)

Jesberg (Schwalm-Eder-Kreis):

In Jesberg haben Einbrecher in der Nacht auf den heutigen Mittwoch vergeblich versucht, in eine Tankstelle einzudringen. Bei dem Einbruchsversuch richteten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an und flüchteten schließlich in einem weißen VW Golf ohne Kennzeichen. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Gegen 1:55 Uhr fuhren die drei maskierten und dunkel gekleideten Männer mit dem weißen Pkw auf das Gelände der Tankstelle in der Kasseler Straße. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie dann, die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufzubrechen. Die gläserne Schiebetür hielt stand, stattdessen wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Täter ohne Beute in Richtung Gilserberg davonfuhren. Die unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchs eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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