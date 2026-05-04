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Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung zu Fahrzeugbrand in Schwalmstadt: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 02.05.2026 um 04:23 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6266860 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Schwalmstadt:

Nachdem am späten Freitagabend auf dem Hof einer Autowerkstatt in der Junker-Hoose-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain ein Elektrofahrzeug in Brand geraten war, haben die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg zwischenzeitlich die Brandstelle aufgesucht. Das Feuer hatte auf vier weitere elektrische Kleintransporter übergegriffen und diese zerstört, außerdem wurden ein weiterer Pkw und eine Gebäudefassade durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 350.000 Euro entstand. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, wobei eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Neben den laufenden Ermittlungen zur Brandursache bitten die Beamten der Homberger Kriminalpolizei auch um Hinweise durch mögliche Zeugen. Wer am späten Freitagabend in Schwalmstadt-Ziegenhain verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 05681-7740 bei der Polizeistation Homberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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