PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Generator aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 27.04.2026, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Montag, 27.04.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Stromgenerators in der Birkenallee in Borken.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage auf dem Grundstück und entwendeten den dort abgestellten Generator. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Wert des entwendeten Generators wird auf rund 400,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Birkenallee gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 14:17

    POL-HR: Einbruch in Sporthalle: Kamera, Laptop und Bargeld entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026: Melsungen Tatzeit: Montag, 27.04.2026, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2026, 11:50 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 27.04.2026, 13:00 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 11:50 Uhr, in eine Sporthalle in der Evesham-Allee in Melsungen ein und entwendeten unter anderem eine ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:52

    POL-HR: Motorroller aus Parkhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026: Melsungen Tatzeit: Samstag, 25.04.2026, 12:30 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2026, 08:45 Uhr Zwischen Samstag, 25.04.2026, 12:30 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 08:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller aus einem Parkhaus in der Unteren Mauergasse in Melsungen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren