Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Generator aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 27.04.2026, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Montag, 27.04.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Stromgenerators in der Birkenallee in Borken.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage auf dem Grundstück und entwendeten den dort abgestellten Generator. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Wert des entwendeten Generators wird auf rund 400,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Birkenallee gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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