Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrskontrollen im Umfeld von Schulen und Busbahnhöfen

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Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.04.2026:

Homberg (Efze)/Fritzlar

Ereigniszeit: Dienstag, den 28.04.2026 von 07:30 Uhr -14:00 Uhr

Am gestrigen Dienstag führten Polizeibeamte der Polizeidirektion Schwalm-Eder mehrere Verkehrs- und Präventionskontrollen im Bereich von Schulen und Busbahnhöfen in Homberg (Efze) und Fritzlar durch. Neben Geschwindigkeitsmessungen standen hierbei insbesondere die Sicherheit von Schulkindern sowie Kontrollen von Schul- und Linienbussen im Fokus.

Den Auftakt bildete ab 07:30 Uhr eine Kontrollmaßnahme im Bereich der August-Vilmar-Straße in Homberg (Efze). Gemeinsam mit einer Schulklasse der Osterbachschule führten die Beamten dort Geschwindigkeitsmessungen mittels Handlasermessgerät durch. Im Vordergrund stand hierbei der präventive Charakter der Aktion "Blitz für Kids". Ziel war es, mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen und diese durch die Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Unterstützt wurden die Beamten hierbei unter anderem durch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Osterbachschule. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Frau Ebner-Werner nahm die gesamte Klasse an der Aktion teil. Die Kinder suchten dabei aktiv das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern und bedankten sich bei diesen für umsichtiges und angepasstes Fahrverhalten im Bereich der Schule.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden eine mittlere zweistellige Anzahl an Fahrzeugen sowie mehrere Personen kontrolliert. Erfreulicherweise mussten hierbei keine Verstöße festgestellt werden. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und begegneten der Kontrollaktion mit hoher Akzeptanz. Ab 10:30 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten sechs Schul- und Linienbusse am Busbahnhof in der Allee sowie fünf Busse im Bereich der Bushaltestelle am Schladenweg, nahe der Anne-Frank-Schule, in Fritzlar. Insgesamt zeigte sich bei den kontrollierten Fahrzeugen ein guter technischer Zustand, sodass keine Mängel oder Verstöße festgestellt werden konnten.

Die durchgeführten Kontrollmaßnahmen stießen insgesamt auf eine hohe Akzeptanz bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Die Polizeidirektion Schwalm-Eder wird auch künftig gleichgelagerte Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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