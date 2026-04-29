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Polizei Homberg

POL-HR: Hakenkreuz und beleidigender Schriftzug - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.04.2026:

Gudensberg

Am Dienstag, 28.04.2026, entdeckte ein Mitarbeiter der Stadt Gudensberg auf einem geteerten Weg zwischen Gudensberg und dem Sportplatz im Stadtteil Maden ein mit weißer Sprühfarbe aufgebrachtes Hakenkreuz sowie einen Schriftzug mit beleidigendem Inhalt.

Unbekannte Täter hatten auf dem hinter dem Sportplatzgelände gelegenen Weg ein etwa 65 Zentimeter großes Hakenkreuz sowie einen Schriftzug mit einer Länge von rund 115 Zentimetern aufgebracht und sich anschließend vom Tatort entfernt.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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