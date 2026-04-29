Polizei Homberg

POL-HR: Trickdieb erbeutet Goldmünzen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.04.2026:

Jesberg

Am Dienstag, dem 28.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12.00 Uhr in der Frankenberger Straße in Jesberg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors.

Der Geschädigte hatte nach bisherigen Erkenntnissen zuvor aufgrund einer Zeitungsannonce Kontakt zu einer ihm unbekannten Person aufgenommen, die Interesse an den Goldmünzen bekundete. Kurze Zeit später erschien ein Mann an seiner Wohnanschrift und gab vor, sich für die Goldmünzen zu interessieren und diese prüfen zu wollen. Anschließend entfernte sich der Täter unter einem Vorwand aus dem Haus und kehrte nicht mehr zurück, sondern flüchtete mit den Münzen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich der Frankenberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691-9430.

Präventionstipps der Polizei:

Seien Sie vorsichtig bei Kontakten, die über Inserate entstehen. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung und zeigen Sie keine Wertgegenstände. Ziehen Sie im Zweifel Angehörige oder die Polizei hinzu.

Yvonne Winter, KHK`in- Pressesprecherin -

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