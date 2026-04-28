PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 28.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 23.04.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 25.04.2025, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 23.04.2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 20:00 Uhr, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unteres Bachfeld in Melsungen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren brachen sie die Vorhängeschlösser von vier Kellerabteilen auf. Aus einem der Keller entwendeten sie anschließend einen Werkzeugkasten sowie zwei Getränkekisten.

Dann entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 250,- Euro.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 10:55

    POL-HR: Mülltonnenbrand

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.04.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Sonntag, 26.04.2026, 00:10 Uhr Am frühen Sonntagmorgen brannte im Fünftenweg in Schwalmstadt eine Papiermülltonne. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet diese gegen 00:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Durch die Flammen wurden zwei weitere, nebenstehende Mülltonnen beschädigt. Personen ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 07:13

    POL-HR: GPS-Empfänger aus Scheune gestohlen - Täter entfernten Sicherungsschlösser

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.04.2026: Wabern Tatzeit: Donnerstag, 23.04.2026, 17:30 Uhr bis Freitag, 24.04.2026, 07:55 Uhr Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 23.04.2026,17:30 und Freitag, 24.04.2026, 07:55 Uhr, zwei GPS-Empfänger von einem in einer Scheune abgestellten John-Deere-Schlepper im Waberner Weg in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren