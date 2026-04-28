POL-HR: Einbruch in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 28.04.2026:
Melsungen
Tatzeit: Donnerstag, 23.04.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 25.04.2025, 20:00 Uhr
Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 23.04.2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 20:00 Uhr, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unteres Bachfeld in Melsungen ein.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren brachen sie die Vorhängeschlösser von vier Kellerabteilen auf. Aus einem der Keller entwendeten sie anschließend einen Werkzeugkasten sowie zwei Getränkekisten.
Dann entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 250,- Euro.
Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -
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