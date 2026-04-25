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Polizei Homberg

POL-HR: GPS-Empfänger aus Scheune gestohlen - Täter entfernten Sicherungsschlösser

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.04.2026:

Wabern

Tatzeit: Donnerstag, 23.04.2026, 17:30 Uhr bis Freitag, 24.04.2026, 07:55 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 23.04.2026,17:30 und Freitag, 24.04.2026, 07:55 Uhr, zwei GPS-Empfänger von einem in einer Scheune abgestellten John-Deere-Schlepper im Waberner Weg in Wabern-Udenborn. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes, in der der Schlepper mit Anhänger abgestellt war. Anschließend entfernten sie die mit Sicherungsschlössern befestigten GPS-Empfänger und flüchteten mit den beiden Geräten in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000, - Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waberner Wegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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