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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter stehlen Motorsense aus Gartenhütte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.04.2026:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Montag, 20.04.2026, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 23.04.26, 12:30 Uhr

Zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag sind unbekannte Täter in einen Gartenschuppen in Borken eingebrochen und haben eine Motorsense gestohlen.

Die Unbekannten betraten zunächst das Grundstück in der Straße "Am Hasenbrunnen" in Borken - Kleinenglis. Anschließend begaben sie sich zum dortigen Gartenschuppen und öffneten das angebrachte Vorhängeschloss gewaltsam. Aus der Gartenhütte entwendeten sie eine rot/silberne Motorsense des Herstellers Honda.

Die Motorsense hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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