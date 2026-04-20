Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streifenwagen beschädigt

Gefährliche Körperveletzung

Unfallfluchten

Menden (ots)

Nachdem ein 18- und ein 19-Jähriger in der Nacht auf Sonntag zusammengeschlagen worden sind, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Tatort war die Lendringser Hauptstraße gegen 3.15 Uhr. Demnach wurde aus einer Gruppe von mehreren Personen auf die beiden Personen eingeschlagen und -getreten. Es sei auch ein Pfefferspray verwendet worden. Die Personen aus der Gruppe seien mit einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen und seien die beiden Heranwachsenden scheinbar grundlos angegangen. Sie seien schwarz gekleidet gewesen und waren vermutlich in ähnlichem Alter. Einer der Geschädigten wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige werden geprüft. Die Polizei wendet sich nun an potenzielle Zeugen, denen in der Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz am Stuckenacker werden Zeugen gesucht. Freitag kam es zwischen 7-14 Uhr zum Unfall. Ein geparkter schwarzer Seat Leon vermutlich beim Rangieren durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren Stoßfänger beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Hemer oder direkt an das Verkehrskommissariat Menden (02373-9099-7120) wenden. (lubo)

Ein Mendener (33) steht im Verdacht, gestern Abend die Kennzeichen von fünf vor der Wache Menden geparkten Streifenwagen zerkratzt zu haben. Bei seiner Entdeckung auf frischer Tat rannte er davon. Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn an der Hauptstraße stellen. Er leugnete, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Da er einen verwirrten Eindruck machte, alarmierten die Beamten das Ordnungsamt und einen Arzt, die ihn schließlich in eine psychiatrische Klinik einwiesen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

Ein unbekannter Fahrer hat letzte Woche einen Streifenwagen direkt vor der Polizeiwache angefahren und ist anschließend abgehauen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Die Mercedes Vito Funkstreife stand direkt vor der Polizeiwache an der Kolpingstraße 30. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, fuhr ein Fahrzeug wahrscheinlich in Richtung Fußgängerzone vorbei und beschädigte den Wagen links am Heck. Das Fahrzeug des Flüchtigen war vermutlich rot, da entsprechender Lackaufrieb vorgefunden wurde. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Unfallfahrer machen? Hinweise an 02373/9099-0. (dill)

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