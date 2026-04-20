PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im MK - Mit 72 statt 30 km/h durch Menden: Fahrverbot

Märkischer Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende führt die Polizei wieder umfangreiche Tempokontrollen durch. An sieben Messstellen im Kreisgebiet überprüften die Beamten insgesamt 2.396 Fahrzeuge.

Am Freitag (17.04.) starteten die Kontrollen in Balve-Volkringhausen (Mendener Straße) und Menden-Lendringsen (Salzweg). In Volkringhausen gab es 598 Messungen. Sieben Verkehrsteilnehmer hatten es zu eilig. Der Schnellste wurde mit 68 statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Am Salzweg in Menden-Lendringsen gab es 86 Messungen und acht Verwarngelder. Spitzenreiter dort: Ein Pkw mit MK-Kennzeichen wurde mit 46 statt der erlaubten 30 km/h gemessen.

Deutlich mehr Verstöße registrierte die Polizei am Nachmittag auf der L707 in Herscheid. Von 650 Fahrzeugen waren 77 zu schnell. Ein Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis (GL) wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Samstag (18.04.) verlagerten die Beamten den Schwerpunkt nach Menden. Auf der B7 am Schwitterberg überschritt ein Pkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h deutlich und wurde mit 107 km/h gemessen. Den unrühmlichen Höhepunkt des Wochenendes bildete eine Messung in der Spessastraße. Innerhalb geschlossener Ortschaft war ein Autofahrer mit 72 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Die Folge: Ein Fahrverbot.

Am Sonntag (19.04.) endeten die Kontrollen in Schalksmühle. An der Volmestraße und der Hälverstraße wurden 547 Fahrzeuge gemessen. 31 Fahrer waren zu schnell, drei davon erwartet eine Anzeige. Der Spitzenwert lag hier bei 77 km/h statt 50 km/h.

Die Polizei betont: Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden fortgesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 09:05

    POL-MK: Rücknahme der Vermisstensuche

    Hemer / Iserlohn (ots) - Bezugsmeldung: 17.04.2026 - 13:18 POL-MK: Vermisstensuche mit Foto Der Vermisste aus Hemer wurde wohlauf angetroffen und die Fahndung daher eingestellt. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:31

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Lüdenscheid (ots) - Verkehrsunfallflucht am 16.04.2026, 10:05 Uhr bis 11:50 Uhr, in Lüdenscheid, Südstraße 2, Parkplatz der Seniorenresidenz: Eine auf dem Parkplatz geparkte Mercedes B-Klasse wurde an der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:18

    POL-MK: Vermisstensuche mit Foto

    Hemer / Iserlohn (ots) - Nachdem ein 35 Jahre alter Hemeraner am gestrigen Abend als vermisst gemeldet wurde und erste Maßnahmen noch nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihm. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Es befindet sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/201117 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren