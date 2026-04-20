Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im MK - Mit 72 statt 30 km/h durch Menden: Fahrverbot

Märkischer Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende führt die Polizei wieder umfangreiche Tempokontrollen durch. An sieben Messstellen im Kreisgebiet überprüften die Beamten insgesamt 2.396 Fahrzeuge.

Am Freitag (17.04.) starteten die Kontrollen in Balve-Volkringhausen (Mendener Straße) und Menden-Lendringsen (Salzweg). In Volkringhausen gab es 598 Messungen. Sieben Verkehrsteilnehmer hatten es zu eilig. Der Schnellste wurde mit 68 statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Am Salzweg in Menden-Lendringsen gab es 86 Messungen und acht Verwarngelder. Spitzenreiter dort: Ein Pkw mit MK-Kennzeichen wurde mit 46 statt der erlaubten 30 km/h gemessen.

Deutlich mehr Verstöße registrierte die Polizei am Nachmittag auf der L707 in Herscheid. Von 650 Fahrzeugen waren 77 zu schnell. Ein Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis (GL) wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Samstag (18.04.) verlagerten die Beamten den Schwerpunkt nach Menden. Auf der B7 am Schwitterberg überschritt ein Pkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h deutlich und wurde mit 107 km/h gemessen. Den unrühmlichen Höhepunkt des Wochenendes bildete eine Messung in der Spessastraße. Innerhalb geschlossener Ortschaft war ein Autofahrer mit 72 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Die Folge: Ein Fahrverbot.

Am Sonntag (19.04.) endeten die Kontrollen in Schalksmühle. An der Volmestraße und der Hälverstraße wurden 547 Fahrzeuge gemessen. 31 Fahrer waren zu schnell, drei davon erwartet eine Anzeige. Der Spitzenwert lag hier bei 77 km/h statt 50 km/h.

Die Polizei betont: Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden fortgesetzt.

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