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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Verkehrsunfallflucht am 16.04.2026, 10:05 Uhr bis 11:50 Uhr, in Lüdenscheid, Südstraße 2, Parkplatz der Seniorenresidenz: Eine auf dem Parkplatz geparkte Mercedes B-Klasse wurde an der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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