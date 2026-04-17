PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec-Fahrer weicht Mülltonne auf Gehweg aus und stürzt

Iserlohn (ots)

Ein Pedelec-Fahrer musste am Donnerstag einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne ausweichen. Er stürzte an der Bordsteinkante und verletzte sich schwer.

Gegen 21.30 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Pedelec über den rechten Gehweg der Hans-Böckler-Straße bergauf in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe Hochstraße wechselte er über die Fußgängerampel auf die andere Straßenseite und setzte seine Fahrt über den linken Gehweg fort, als die Mülltonnen im Weg standen. Er wollte ausweichen, doch das Hinterrad verkantete sich nach seiner Aussage an der Bordsteinkante.

Der Rettungsdienst versorgte den 60-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei stellte das Pedelec sicher und übergab es später Familienangehörigen. Die Gehwege sind in diesem Bereich nicht als Fahrradweg ausgewiesen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 07:21

    POL-MK: Radarkontrollen: Motorrad mit 68 statt 30 km/h geblitzt

    Märkischer Kreis (ots) - Im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit" führte die Polizei am Donnerstag (16.04.2026) Radarkontrollen im Kreisgebiet durch. Die Bilanz der vier Messstellen zeigt deutliche Überschreitungen. Besonders rasant war ein Fahrer in Meinerzhagen-Valbert auf der L707 unterwegs. Ein Pkw mit GM-Kennzeichen wurde außerorts mit 124 km/h bei zulässigen 60 km/h registriert. Die Folge sind eine Anzeige ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 15:33

    POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

    Lüdenscheid (ots) - Nach einem Betrug stimmte das Amtsgericht einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen zu. Wer kennt die Person auf den Fotos? Unter https://polizei.nrw/fahndung/201006 gibt es alle Infos im Fahndungsportal. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:58

    POL-MK: Auto geplündert und Geld abgehoben

    Iserlohn (ots) - An der Friedensstraße in Letmathe wurde in der Nacht auf Dienstag ein Fahrzeug aufgebrochen. Die darin befindliche Geldbörse wurde entwendet. Der Besitzer stellte gestern fest, dass offenbar auch Geldbeträge vom Konto abgebucht wurden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt ausdrücklich davor, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto zu lagern. Diebe nutzen dies gezielt aus, um Beute zu erlangen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren