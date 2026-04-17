Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec-Fahrer weicht Mülltonne auf Gehweg aus und stürzt

Iserlohn (ots)

Ein Pedelec-Fahrer musste am Donnerstag einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne ausweichen. Er stürzte an der Bordsteinkante und verletzte sich schwer.

Gegen 21.30 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Pedelec über den rechten Gehweg der Hans-Böckler-Straße bergauf in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe Hochstraße wechselte er über die Fußgängerampel auf die andere Straßenseite und setzte seine Fahrt über den linken Gehweg fort, als die Mülltonnen im Weg standen. Er wollte ausweichen, doch das Hinterrad verkantete sich nach seiner Aussage an der Bordsteinkante.

Der Rettungsdienst versorgte den 60-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei stellte das Pedelec sicher und übergab es später Familienangehörigen. Die Gehwege sind in diesem Bereich nicht als Fahrradweg ausgewiesen. (cris)

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