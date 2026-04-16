PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Betrug stimmte das Amtsgericht einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen zu. Wer kennt die Person auf den Fotos? Unter https://polizei.nrw/fahndung/201006 gibt es alle Infos im Fahndungsportal. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:58

    POL-MK: Auto geplündert und Geld abgehoben

    Iserlohn (ots) - An der Friedensstraße in Letmathe wurde in der Nacht auf Dienstag ein Fahrzeug aufgebrochen. Die darin befindliche Geldbörse wurde entwendet. Der Besitzer stellte gestern fest, dass offenbar auch Geldbeträge vom Konto abgebucht wurden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt ausdrücklich davor, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto zu lagern. Diebe nutzen dies gezielt aus, um Beute zu erlangen. ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:56

    POL-MK: Einbrecher gesucht

    Kierspe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung am Richelnkamp ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet unter 02354/91990 um Hinweise zur Tat. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:55

    POL-MK: Tempokontrollen und Unfallflucht

    Lüdenscheid (ots) - Im Rahmen der Aktionswoche Roadpol hatte die Polizei auch gestern wieder das Tempo im Blick. Die Polizeiwache Lüdenscheid hatte hier an der Rahmedestraße, der Hochstraße und der Parkstraße das Messgerät aufgebaut und Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz des Tages: 79 Verkehrsteilnehmer befanden sich mit ihrer Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich, 16 Fahrzeugführer erwartet eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren