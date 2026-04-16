POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Iserlohn (ots) - An der Friedensstraße in Letmathe wurde in der Nacht auf Dienstag ein Fahrzeug aufgebrochen. Die darin befindliche Geldbörse wurde entwendet. Der Besitzer stellte gestern fest, dass offenbar auch Geldbeträge vom Konto abgebucht wurden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt ausdrücklich davor, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto zu lagern. Diebe nutzen dies gezielt aus, um Beute zu erlangen. ...

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