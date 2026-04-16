Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug
Lüdenscheid (ots)
Nach einem Betrug stimmte das Amtsgericht einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen zu. Wer kennt die Person auf den Fotos? Unter https://polizei.nrw/fahndung/201006 gibt es alle Infos im Fahndungsportal. (lubo)
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