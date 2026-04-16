Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Kierspe (ots)
Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung am Richelnkamp ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet unter 02354/91990 um Hinweise zur Tat. (lubo)
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