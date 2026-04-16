POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheid (ots) - Im Rahmen der Aktionswoche Roadpol hatte die Polizei auch gestern wieder das Tempo im Blick. Die Polizeiwache Lüdenscheid hatte hier an der Rahmedestraße, der Hochstraße und der Parkstraße das Messgerät aufgebaut und Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz des Tages: 79 Verkehrsteilnehmer befanden sich mit ihrer Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich, 16 Fahrzeugführer erwartet eine ...

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