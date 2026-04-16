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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Kierspe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung am Richelnkamp ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet unter 02354/91990 um Hinweise zur Tat. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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