Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempokontrollen und Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen der Aktionswoche Roadpol hatte die Polizei auch gestern wieder das Tempo im Blick. Die Polizeiwache Lüdenscheid hatte hier an der Rahmedestraße, der Hochstraße und der Parkstraße das Messgerät aufgebaut und Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz des Tages: 79 Verkehrsteilnehmer befanden sich mit ihrer Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich, 16 Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dabei war die höchste Geschwindigkeit am gestrigen Tag 72 km/h bei erlaubtem Tempo 50. Zudem konnte ein Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert werden, die Fahrt endete hier. Auch losgelöst von der Aktionswoche sind solche Kontrollen tagtägliche Arbeit der Polizei um zu den Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache, die es zu bekämpfen gilt. (lubo)

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Seat Ateca wurde gestern zwischen 9-10.30 Uhr links an der Front durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Zeugen, die an der Peterstraße etwas beobachtet haben, können sich an die Rufnummer 02351/90990 wenden. (lubo)

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