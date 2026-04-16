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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kostenlose Pedelec-Trainings

Iserlohn/ Balve/ Halver (ots)

Die warme Jahreszeit hat begonnen und viele planen, ihr E-Bike mit in den Urlaub zu nehmen. Die Kreispolizeibehörde MK bietet in Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern und dem Märkischen Kreis Pedelec-Trainings an. Polizeibeamte aus dem Team der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz geben Hinweise zum Bremsen oder Ausweichen, beleuchten mögliche Gefahrensituationen und häufige Fehler.

In Iserlohn bieten Polizei und Verkehrswacht zwei Termine an: am morgigen Freitag, 17. April, sowie am Donnerstag, 7. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule/ Pkw-Übungsplatz, Schlesische Straße 7. Anmeldung per E-Mail an Sicherheitstraining@web.de .

In Balve gibt es einen Trainingstermin am Freitag, 8. Mai. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Integrationszentrum Balve-Beckum, Nikolausstraße 9. Trainiert wird bis ca. 17 Uhr auf dem Vorplatz der Schützenhalle, Kerkeiken 1. Anmeldung: Per E-Mail an st.nikolaus@pv-hoennetal.de oder unter Telefon 02375/2238.

In Halver gibt es ein Angebot am Montag, 11. Mai. Das Training läuft von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Halver, Thomasstraße 3. Anmeldung: Per E-Mail an a.Kaisig@halver.de .

Immer mehr Menschen steigen vom Fahrrad auf ein E-Bike um. Grundsätzlich fährt sich ein Pedelec wie ein Fahrrad. Dennoch muss man sich an die Tretunterstützung und die ungewohnt starke Beschleunigung gewöhnen. Auch der Motor und das zusätzliche Gewicht des Akkus beeinflussen die Fahreigenschaften. Bevor sich Neulinge damit in den Straßenverkehr begeben, sollten sie sich bei Übungen im Schonraum mit ihrem Gefährt vertraut machen. Dazu bieten sich die E-Bike Trainings an. Das Training ist kostenlos. Während der praktischen Übungseinheiten besteht eine Helmtragepflicht. Weitere Angebote unter https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/termine . (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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