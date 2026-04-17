Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarkontrollen: Motorrad mit 68 statt 30 km/h geblitzt

Märkischer Kreis (ots)

Im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit" führte die Polizei am Donnerstag (16.04.2026) Radarkontrollen im Kreisgebiet durch. Die Bilanz der vier Messstellen zeigt deutliche Überschreitungen.

Besonders rasant war ein Fahrer in Meinerzhagen-Valbert auf der L707 unterwegs. Ein Pkw mit GM-Kennzeichen wurde außerorts mit 124 km/h bei zulässigen 60 km/h registriert. Die Folge sind eine Anzeige sowie ein Fahrverbot. Von 222 Fahrzeugen waren insgesamt 20 zu schnell.

In Iserlohn stand der Caller Weg im Fokus. Bei 211 gemessenen Fahrzeugen fielen 14 Verwarngelder und zwei Anzeigen an. Ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis muss mit einem Fahrverbot rechnen: Er war innerorts mit 68 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

In Werdohl passierten am Vormittag 1.378 Fahrzeuge die Messstelle am Höhenweg (L655). Hier leiteten die Beamten 70 Verwarngeldverfahren und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Ein Pkw mit Neusser Kennzeichen (NE) wurde außerorts mit 79 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

In Schalksmühle-Dahlerbrück kontrollierten die Beamten an der Volmestraße 505 Fahrzeuge. 14 Fahrer zahlten ein Verwarngeld, zwei erhielten eine Anzeige. Der Spitzenreiter, ein Pkw aus dem Zulassungsbezirk MK, wurde innerorts mit 80 km/h statt der vorgeschriebenen 50 km/h gemessen.

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