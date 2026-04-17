PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisstensuche mit Foto

Hemer / Iserlohn (ots)

Nachdem ein 35 Jahre alter Hemeraner am gestrigen Abend als vermisst gemeldet wurde und erste Maßnahmen noch nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihm. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Es befindet sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/201117 zu finden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:10

    POL-MK: Daten missbraucht oder Mailfach gehackt

    Meinerzhagen (ots) - Eine Meinerzhagenerin wurde vergangene Woche berechtigterweise misstrauisch, als Hunderte von E-Mails ihr Postfach fluteten: vor allem Registrierungsbestätigungen für Dienste, Verifizierungsanfragen und Bestätigungen über die Eröffnung von Konten oder Online-Bestellungen. Sie zählte insgesamt 1300 Mails. Am Sonntag erstattete sie online Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachts eines Betrugs. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:00

    POL-MK: Pedelec-Fahrer weicht Mülltonne auf Gehweg aus und stürzt

    Iserlohn (ots) - Ein Pedelec-Fahrer musste am Donnerstag einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne ausweichen. Er stürzte an der Bordsteinkante und verletzte sich schwer. Gegen 21.30 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Pedelec über den rechten Gehweg der Hans-Böckler-Straße bergauf in Richtung Dortmunder Straße. In Höhe Hochstraße wechselte er über die ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 07:21

    POL-MK: Radarkontrollen: Motorrad mit 68 statt 30 km/h geblitzt

    Märkischer Kreis (ots) - Im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit" führte die Polizei am Donnerstag (16.04.2026) Radarkontrollen im Kreisgebiet durch. Die Bilanz der vier Messstellen zeigt deutliche Überschreitungen. Besonders rasant war ein Fahrer in Meinerzhagen-Valbert auf der L707 unterwegs. Ein Pkw mit GM-Kennzeichen wurde außerorts mit 124 km/h bei zulässigen 60 km/h registriert. Die Folge sind eine Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren