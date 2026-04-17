Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisstensuche mit Foto

Hemer / Iserlohn (ots)

Nachdem ein 35 Jahre alter Hemeraner am gestrigen Abend als vermisst gemeldet wurde und erste Maßnahmen noch nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihm. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Es befindet sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/201117 zu finden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell