Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Vermisstensuche
Hemer / Iserlohn (ots)
Bezugsmeldung:
17.04.2026 - 13:18 POL-MK: Vermisstensuche mit Foto
Der Vermisste aus Hemer wurde wohlauf angetroffen und die Fahndung daher eingestellt. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell