Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackte Aufregung und Baustellendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Ein 26-Jähriger sorgte Freitag gegen 13 Uhr für Verwirrung in der Lüdenscheider Innenstadt. Mehrere Anrufe gingen zeitgleich ein, da der Mann offenbar vollkommen entkleidet am Kluser Platz umherlief. Die Polizeibeamten konnten ihn vor Ort antreffen und zur Wache bringen. Arzt und Ordnungsbehörde veranlassten die Einweisung in eine ärztliche Einrichtung. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. (lubo)

Unbekannte Täter waren am Wochenende auf mehreren Baustellen aktiv und machten dort Beute. An der Brunscheider Straße verschwand zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend aus einem Bagger hochwertiges technisches Equipment. An der Baustelle der Talbrücke Sterbecke in Höhe der AS Nord brachen der oder die Täter Baumaschinen auf. Hier lag der Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag. Auch hier ließen die Täter hochwertiges technisches Equipment mitgehen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum an bzw. im Umfeld der Baustellen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell