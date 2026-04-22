Polizei Homberg

POL-HR: PKW von Werkstattgelände gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.04.2026:

Neukirchen

Tatzeit: Freitag, den 17.04.26 bis Montag, den 20.04.26

Zwischen Freitag (17.04.26) und Montag (20.04.26) haben Unbekannte einen PKW von dem Betriebsgelände einer Werkstatt in der Niederrheinischen Straße in Neukirchen gestohlen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Geschädigte sein Fahrzeug dort zur Reparatur abgegeben. Im genannten Tatzeitraum wurde der PKW durch Unbekannte vom Gelände entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Scirocco in der Farbe grau. Das Fahrzeug ist aktuell nicht zugelassen und besitzt somit kein amtliches Kennzeichen. Der geschätzte Wert des Fahrzeugs beträgt rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an unter Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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