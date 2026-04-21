Polizei Homberg

POL-HR: Alkohol und Drogen im Fokus: Polizei zieht Bilanz nach Schwerpunktkontrollen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.04.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am Montag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen an zwei stationären Kontrollstellen durch. Kontrolliert wurde in der Artelleriestraße in Fritzlar sowie in der Marburger Straße in Homberg/Efze.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von den regionalen Verkehrsdiensten sowie einem Diensthundeführer mit Rauschgiftspürhund und weiteren Beamten der Polizeidirektion Kassel.

Insgesamt wurden 93 Fahrzeuge und 118 Personen kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest. Zwei Fahrzeugführer standen nachweislich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Aufgrund der hohen Atemalkoholwerte wurden ihre Führerscheine noch vor Ort sichergestellt und Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bei einer Fahrzeugführerin reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter berauschenden Mitteln ermittelt.

Zudem stellten die Beamten bei zwei Fahrzeugführern einen Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze fest. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Zwei Fahrzeugführer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Einer der Betroffenen hatte seine ausländische Fahrerlaubnis nicht fristgerecht umschreiben lassen.

Neben weiteren Verstößen gegen die Gurtpflicht stellten die Beamten wiederholt fest, dass die vorgeschriebenen Notfallmittel in den Fahrzeugen nicht vollständig vorhanden waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte an beiden Kontrollstellen neun Strafanzeigen, davon drei wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln, sowie 11 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Es wurden 27 Atemalkoholtests und 35 Drogentests durchgeführt und in vier Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder kündigt an, auch künftig entsprechende Schwerpunktkontrollen im gesamten Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell