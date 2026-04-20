Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Rädern aus Hofeinfahrt - Polizei gibt Präventionstipps

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, 18.04.2026, 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

Am vergangenen Samstag gegen 11:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Räder aus einer Hofeinfahrt im Hilgershäuser Weg in Melsungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und nach Angaben der Betroffenen wechselten diese am Samstagmorgen um 11:00 Uhr die Reifen von Winter- auf Sommerbereifung. Die Winterreifen mit Alufelgen wurden auf dem Hof vor der Garage innerhalb der Hofeinfahrt abgelegt. Als die Betroffenen kurze Zeit später zurückkehrten, stellten sie fest, dass diese entwendet worden waren. Zeugenhinweise führten zu einem verdächtigen Fahrzeug, in das die Reifen von zwei unbekannten männlichen Personen im Anschluss eingeladen wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände nach Möglichkeit nicht frei zugänglich auf Grundstücken liegen zu lassen. Auch auf privaten Grundstücken sollten Gegenstände wie Reifen, Maschinen oder Werkzeuge möglichst gesichert oder zeitnah in verschlossenen Räumen aufbewahrt werden. Durch einfache Sicherungsmaßnahmen kann das Risiko eines Diebstahls deutlich reduziert werden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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