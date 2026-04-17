Polizei Homberg

POL-HR: Hochwertige Displays und GPS-Gerät aus Traktor entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.04.2026:

Felsberg

Tatzeit: Dienstag, 14.04.2026, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2026, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag, 14.04.2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 15.04.2026, 08:30 Uhr, zwei Displays und ein GPS-Gerät aus einem Traktor in der Straße "Am Behl" in Felsberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Besitzer seinen John Deere Traktor am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in der Lagerhalle seines landwirtschaftlichen Betriebes ab. Am Mittwochmorgen stellte er fest, dass das auf dem Dach befindliche GPS-Gerät sowie zwei hochwertige Displays aus dem Fahrzeug entwendet worden waren.

Unbekannte Täter betraten die Halle, entwendeten zunächst das GPS-Gerät des Schleppers und bauten anschließend zwei fest verbaute Displays aus dem Innenraum des Fahrzeugs aus. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden, der auf rund 15.000, - Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Behl" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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