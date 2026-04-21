Polizei Homberg

POL-HR: GPS-Technik und Monitore aus Traktor gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.04.2026:

Edermünde

Tatzeit: Samstag, 18.04.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 20.04.2026, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr, aus einem Traktor eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Frankfurter Straße in Edermünde-Holzhausen am Hahn einen GPS-Empfänger sowie zwei Monitore.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune, indem sie diese aufhebelten. Anschließend bauten sie den auf dem Dach angebrachten GPS-Empfänger der Marke John Deere sowie ein zentrales Bedienterminal (CommandCenter) und einen weiteren Bildschirm aus dem Inneren des Schleppers aus. Danach verließen sie den Tatort mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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