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Polizei Homberg

POL-HR: Garage in Brand geraten - hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.04.2026:

Spangenberg

Ereigniszeit: Mittwoch, den 22.04.2026, 01:43 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs geriet eine Garage in der Straße "Schöffhöfen" in Spangenberg in Brand. Anwohner wurden auf das Feuer aufmerksam und verständigten umgehend die Feuerwehr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte die Garage beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. In der Garage befand sich unter anderem ein Pkw, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Darüber hinaus wurden ein Fahrrad, ein E-Scooter sowie diverses Werkzeug beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude wurde verhindert.

Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Zu den genauen Umständen vor Ort und zur Brandursache wird die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermitteln.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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