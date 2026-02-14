Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kennzeichendiebstahl in Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Meppen zu einem Kennzeichendiebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten das vordere Kennzeichen EL-ME 807 eines VW Polo. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer frei zugänglichen Tiefgarage abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

