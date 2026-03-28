PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lippetal (ots)

Weil ein 35-jähriger Mann aus Lippetal mit einem Mountainbike unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, wurde er bei einem Zusammenstoß mit mit einem Pkw leicht verletzt. Um 21.35 Uhr befuhr ein ebenfalls aus Lippetal stammender 18-jähriger Ford Fahrer mit seinen drei Beifahrern die Soester Straße in Lippetal in Richtung Oestinghausen. Kurz vor der dortigen Tankstelle beabsichtigte der Radfahrer plötzlich die Fahrbahn zu überqueren und achtete dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Fahrradhelm. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, musste ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 07:56

    POL-SO: Kollision beim Abbiegen - eine Person verletzt

    Werl (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag Morgen ein 86-jähriger Fahrzeugführer bei einem Frontalzusammenstoß in Wickede zu. Um 09:25 Uhr befuhr der Arnsberger mit seinem Pkw Toyota die Bundesstraße 63 in Fahrtrichtung Werl. Nach der Ampel in Höhe der Oststraße beabsichtigte er nach links in Richtung Marktplatz abzubiegen und übersah während des Abbiegevorganges das Fahrzeug eines ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:34

    POL-SO: Mehrere Vorfälle auf Friedhof in Bad Sassendorf - Polizei bittet um Hinweise

    Bad Sassendorf (ots) - Der Polizei sind mehrere Vorfälle auf dem Friedhof in Bad Sassendorf bekannt geworden, bei denen ein bislang unbekannter Mann wiederholt Frauen angesprochen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren, kräftiger Statur, mit Glatze und gebräunter Haut. Er soll sich gezielt an allein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren