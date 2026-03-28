Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lippetal (ots)

Weil ein 35-jähriger Mann aus Lippetal mit einem Mountainbike unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, wurde er bei einem Zusammenstoß mit mit einem Pkw leicht verletzt. Um 21.35 Uhr befuhr ein ebenfalls aus Lippetal stammender 18-jähriger Ford Fahrer mit seinen drei Beifahrern die Soester Straße in Lippetal in Richtung Oestinghausen. Kurz vor der dortigen Tankstelle beabsichtigte der Radfahrer plötzlich die Fahrbahn zu überqueren und achtete dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Fahrradhelm. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, musste ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. (rs)

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