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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen Verkaufsautomaten auf und entwenden Mystery-Boxen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 28.04.2026:

Guxhagen

Tatzeit: Donnerstag, 23.04.2026, 01:50 Uhr bis 02:20 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag, dem 23.04.2026, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 01:50 Uhr und 02:20 Uhr einen Verkaufsautomaten in der Dörnhagener Straße in Guxhagen auf und entwendeten mehrere Pakete daraus.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam den auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes stehenden Automaten. Anschließend hebelten sie mehrere Fächer auf, in denen sich retournierte beziehungsweise nicht zustellbare Pakete, sogenannte Mystery-Boxen, befanden. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Während der Tat konnten zwei männliche Tatverdächtige beobachtet werden, die sich an dem Automaten zu schaffen machten.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Der erste Tatverdächtige sei etwa 185 Zentimeter groß gewesen, habe einen Kapuzenpullover, eine Daunenjacke, einen Schlauchschal sowie eine Mütze getragen. Zudem habe er einen Rucksack mit sich geführt.

Der zweite Tatverdächtige sei ebenfalls etwa 185 Zentimeter groß gewesen, habe einen Kapuzenpullover, einen Windbreaker, eine Kappe und helle Sneaker getragen.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

Dier Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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