Polizei Homberg

POL-HR: Mülltonnenbrand

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.04.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 26.04.2026, 00:10 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen brannte im Fünftenweg in Schwalmstadt eine Papiermülltonne.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet diese gegen 00:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Durch die Flammen wurden zwei weitere, nebenstehende Mülltonnen beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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