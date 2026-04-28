Polizei Homberg

POL-HR: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld von Senioren - Polizei bittet um Hinweise und gibt Verhaltenstipps

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 28.04.2026:

Wabern/Fritzlar

Tatzeit: Dienstag, 21.04.2026, 13:20 Uhr bis 15:50 Uhr

Am Dienstag, dem 21.04.2026, kam es zwischen 13:20 Uhr und 15:50 Uhr zu zwei Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen. Unbekannte Täter gaben sich telefonisch als Bankmitarbeiter aus und brachten die Geschädigten dazu, ihre Bankkarten samt PIN an einen angeblichen Mitarbeiter zu übergeben. Anschließend kam es zu Geldabhebungen an Sparkassenfilialen in Wabern und Fritzlar.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich jeweils ein männlicher Anrufer bei den Betroffenen und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er täuschte vor, dass es zu verdächtigen Kontobewegungen gekommen sei beziehungsweise dass die Bankkarte überprüft oder ausgetauscht werden müsse. Während der Telefonate erschien jeweils eine weitere Person an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahm die Bankkarte samt PIN entgegen. Kurz darauf wurden mit den Karten Geldbeträge an den nahegelegenen Sparkassen abgehoben. In einem Fall erbeuteten die Täter 10.000, - Euro, in einem weiteren Fall 1.500, - Euro.

Der erste Fall ereignete sich in der Lilienstraße in Wabern-Harle. Dort wurde ein betagter Senior wurde um 13:20 Uhr telefonisch kontaktiert. Die anschließende Abhebung an der Sparkasse in Wabern erfolgte gegen 14:00 Uhr.

Zu einem weiteren Fall kam es kurze Zeit später in der Straße Zum Galgenberg in Fritzlar. Hier wurde eine betagte Seniorin um 15:25 Uhr telefonisch kontaktiert. Anschließend wurde auch in diesem Fall die Bankkarte abgeholt. Gegen 15:50 Uhr kam es zu einer Abhebung an der Sparkasse in Fritzlar.

Täterbeschreibung:

Der Abholer konnte in beiden Fällen wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 190 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, schwarze kinnlange Rastalocken, schwarzer Kinnbart. Er trug eine schwarze dünne Daunenjacke mit weißer Applikation am linken Ärmel, eine schwarze Jeans sowie schwarze Turnschuhe.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag, dem 21.04.2026, zwischen 13:20 Uhr und 15:50 Uhr im Bereich der Lilienstraße in Wabern-Harle, im Bereich der Straße Zum Galgenberg in Fritzlar oder an den Sparkassen in Wabern und Fritzlar verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche:

Betrüger geben sich immer wieder als Bankmitarbeiter aus. Sie erzählen glaubhaft wirkende Geschichten, um ihre Opfer zu verunsichern und unter Druck zu setzen. Häufig behaupten sie, es habe verdächtige Kontobewegungen gegeben, eine Karte müsse überprüft werden, das Konto sei gehackt worden oder es bestehe ein Sicherheitsproblem. Ziel ist es, an Bankkarten, PINs, Zugangsdaten oder Bargeld zu gelangen.

Tipps der Polizei:

- Geben Sie niemals Ihre PIN, TANs, Passwörter oder vollständige Kartendaten am Telefon weiter. - Banken fragen niemals telefonisch nach PINs, TANs, Passwörtern, vollständigen Kartendaten oder Kontoständen. Geben Sie solche Informationen unter keinen Umständen weiter. - Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort und rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten offiziellen Telefonnummer zurück. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger arbeiten häufig mit Zeitdruck, Drohungen oder Verunsicherung. Bleiben Sie ruhig und holen Sie im Zweifel Rat bei Angehörigen oder Ihrer Bank ein. - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Übergeben Sie niemals Bankkarten, Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen die Polizei über den Notruf 110. - Wenn Sie Opfer geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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