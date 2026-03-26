Polizei Köln

POL-K: 260326-2-K Täterduo schlägt Kölnbesucher an Weiberfastnacht nieder - Zeugensuche nach Angriff an der Neusser Strasse

Köln (ots)

Am "Weiberdonnerstag" (12. Februar) gegen 19 Uhr sollen zwei etwa 18 - 20-jährige, circa 1,75 Meter große Männer mit dunklen kurzen Haaren einen Fußgänger (24) in Köln-Nippes unvermittelt mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Einer der dunkel gekleideten Aggressoren soll eine grüne -, sein Komplize eine rote Hose mit Köln-Wappen im Gesäßbereich getragen haben. Der infolge des massiven Übergriffs an der Neusser Straße Höhe Baudristraße nahe der U-Bahnhaltestelle "Florastraße" zeitweise bewusstlose Geschädigte musste stationär in einer Klinik verbleiben. Die Kripo Köln sucht dringend weitere Zeugen.

Unmittelbar vor der Tatausführung sollen die beiden Angreifer eine Gaststätte an der Neusser Straße in Begleitung einer weiteren Person verlassen haben. Beim Zusammentreffen mit dem Geschädigten sollen sie diesen ohne erkennbaren Grund zunächst verbal aggressiv angegangen sein. Nach der Tat seien die Schläger in nördlicher Richtung geflüchtet.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 54 bittet Zeugen um Hinweise zu den Gesuchten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

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