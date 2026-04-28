Polizei Homberg

POL-HR: Werkzeuge aus Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.04.2026:

Homberg

Tatzeit: Samstag, 25.04.2026, 14:00 Uhr bis Montag, 27.04.2026 06:00 Uhr

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Baustelle in der Straße "Am Schlossberg" in Homberg/Efze eingebrochen und haben mehrere Werkzeuge entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die Unbekannten eine Holztür des Baustellengebäudes gewaltsam auf und entwendeten aus den Innenräumen zwei Kabeltrommeln des Herstellers Jäger, Typ "Jumbo", einen Baustellenstaubsauger des Herstellers Nilfisk sowie einen Makita Akkuschauber inklusive zweier Akkus und dazugehörigem Ladegerät.

Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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