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Polizei Homberg

POL-HR: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.04.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 24.04.2026, 17:55 Uhr

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) kam es gegen 17:55 Uhr auf dem oberen Parkdeck der Schwalm-Galerie in Treysa zu einem gefährlichen Fahrmanöver.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer BMW (3er Serie), mit überhöhter Geschwindigkeit und lauten Fahrgeräuschen das dortige Parkdeck. Dabei soll der Fahrer zwischen den geparkten Fahrzeugen beschleunigt und das Fahrzeug gezielt zum Driften gebracht haben. Während der Fahrt kam es zu einer erheblichen Geräuschentwicklung, die vermutlich durch die quietschenden Reifen sowie die Abgasanlage verursacht wurden. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer zwei sogenannte "Achter" auf dem Parkdeck, bevor er das Gelände wieder verließ.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich mehrere Passanten auf dem Parkdeck auf, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

Die Polizeistation Schwalmstadt bittet insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das Fahrmanöver möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06691/943-0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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