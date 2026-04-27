Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: BMW in Fahndung

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Ludwigsdorf an der Autobahn BAB 4 ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung aus Erfurt.

Bei der anschließenden Überprüfung in den Fahndungssystemen stellten die Beamten fest, dass der BMW 318 mit Erstzulassung 2022 zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Hintergründe ergaben sich bei der Kontrolle des 53-jährigen Fahrers, eines polnischen Staatsangehörigen, der polizeilich wegen Unterschlagung bekannt ist.

Die Einsatzkräfte ermittelten, dass der Mann den BMW im Rahmen eines Autokaufs finanziert, die vereinbarten Raten jedoch nicht gezahlt hatte. In der Folge war gerichtlich die Herausgabe des Fahrzeugs angeordnet worden, der er ebenfalls nicht nachkam.

Der BMW wurde daraufhin sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterreise zu Fuß gestattet.

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