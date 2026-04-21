Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dieb mit Aufenthaltsverbot in Görlitz gestellt

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Kurz nach 01:30 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei heute Morgen bei einer Streifenfahrt auf der Uferstraße in Görlitz eine männliche Person fest und kontrollierten sie. Bei dem Mann handelte es sich um einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot der Ausländerbehörde Görlitz bestand.

Im Zuge der Festnahme fiel den Beamten zudem auf, dass der Mann verschiedene Motorradbekleidung und Werkzeug mit sich führte. Auf Nachfrage gab er an, gerade von einem Training zu kommen und erst um Mitternacht eingereist zu sein. Diese Angaben erschienen den Beamten jedoch nicht glaubhaft.

In Zusammenarbeit mit Kräften der Landespolizei stellten sie fest, dass die Gegenstände gerade erst aus einem Diebstahl auf der Johannes-Wüsten-Straße in Görlitz stammten. Dies bestätigte auch der Geschädigte telefonisch.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Im weiteren Verlauf arbeiteten Bundes- und Landespolizei eng zusammen.

Beamte des Landespolizeireviers Görlitz leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und stellten das Diebesgut sicher. Im Anschluß beendete die Bundespolizei den Aufenthalt des Mannes mit einem Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts sowie mit einer Zurückschiebung nach Polen.

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