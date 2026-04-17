Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Busfahrer ohne Führerschein

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Ludwigsdorf, Görlitz, Frankfurt am Main (ots)

Kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf einen Reisebus aus der Ukraine, der im Linienverkehr nach Frankfurt am Main unterwegs war.

Bei der routinemäßigen Überprüfung des 37-jährigen rumänischen Busfahrers stellten die Beamten fest, dass dessen Führerschein zum Führen von Omnibussen bereits seit Ende 2023 abgelaufen war. Eine anschließende Kontrolle im polizeilichen System bestätigte den Befund.

Auf Nachfrage gab der Busfahrer an, zusätzlich über eine digitale ukrainische Fahrerlaubnis zu verfügen. Diese war jedoch auf Grundlage der rumänischen Fahrerlaubnis ausgestellt und änderte an der fehlenden gültigen Fahrerlaubnis nichts.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Bus von einem zweiten Fahrer weitergeführt.

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