Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Regionalzug überfährt Steine

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Ludwigsdorf, Görlitz, Niesky, Klitten, Mücka, Hoyerswerda (ots)

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass eine Regionalbahn der ODEG (RB 64) auf der Strecke 6107 zwischen Niesky und Hoyerswerda im Bereich eines Bahnübergangs im Gleisbereich liegende Steine überfahren hatte. In der Folge kam es zu einer automatischen Schnellbremsung.

Der Zug kam kurz darauf bei Bahnkilometer 41,0 zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es erfolgte die Sperrung der Strecke.

Nach einer ersten Überprüfung konnte der Zug seine Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen.

Am Ereignisort stellte sich heraus, dass vermutlich einzelne Steine auf beide Schienenkörper gelegt worden waren. Den Spuren zufolge wurden die Steine nicht nur auf das betroffene Gleis, sondern auch auf das Gegengleis gelegt. Dort waren sie bereits überfahren worden, ohne dass es zu Folgen kam.

Die Streckensperrung wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.

Die Bundespolizei sicherte Spuren und leitete wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein Ermittlungsverfahren ein.

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