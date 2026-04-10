Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gefälschten Führerscheinen und falschen Kennzeichen unterwegs

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Ludwigsdorf, Görlitz, BAB4 (ots)

In den vergangenen drei Tagen haben Beamte der Bundespolizei im Straßenverkehr mehrfach Fälschungen festgestellt.

Mit gefälschten Führerscheinen unterwegs

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamten bei der Einreise über den Grenzübergang Görlitz Stadtbrücke einen 51-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dabei fiel auf, dass er entgegen seiner polnischen Staatsangehörigkeit einen ukrainischen Führerschein vorlegte. Die anschließende Prüfung ergab schnell Auffälligkeiten. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Eine Fahrerlaubnis lag nicht vor.

Am Donnerstagmittag gegen 11:15 Uhr kontrollierten die Beamten am Grenzübergang Ludwigsdorf (BAB 4) einen 51-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung zeigte sich, dass die in dem ukrainischen Führerschein eingetragenen Fahrerlaubnisklassen nicht dem Standard entsprachen. So fehlten unter anderem eigentlich vorhandene Teilklassen. Der Grund war schnell gefunden: Auch hier handelte es sich um eine Fälschung. Eine Fahrerlaubnis lag ebenfalls nicht vor.

In beiden Fällen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zuständigkeitshalber wurden die Sachverhalte an Beamte der Landespolizei Sachsen übergeben.

Falsche Kennzeichen täuschen Versicherungsschutz vor

Zuletzt kontrollierten Beamte heute morgen einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der einen BMW X6 fuhr. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Beamten fest, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Vielmehr waren sie auf einen Bentley ausgegeben. Nach der Prüfung der Fahrgestellnummer war auch in diesem Fall der Grund schnell erkennbar: Der in Deutschland zugelassene BMW verfügte über keinen Versicherungsschutz und war zur Stilllegung im Fahndungssystem ausgeschrieben. Die originalen Kennzeichen wurden anschließend im Fahrzeug gefunden.

Auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Mißbrauchs von Fahrzeugkennzeichen und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde zuständigkeitshalber ebenfalls die Landespolizei Sachsen informiert. Die Beamten übernahmen den Sachverhalt und stellten die Kennzeichen sicher.

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