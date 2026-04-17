Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Schlangenlinien in die Grenzkontrolle

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, fuhr ein Opel Astra mit litauischen Kennzeichen in die Grenzkontrolle an der Stadtbrücke Görlitz. Zumindest versuchte er es. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit kollidierte er dabei fast mit einem Laternenmast.

Nachdem der Fahrer, ein 33-jähriger litauischer Staatsangehöriger, zum Stillstand gekommen war, reichte er sein Ausweisdokument zur Kontrolle. Den Beamten fielen dabei nicht nur die im Fußraum liegenden Alkoholflaschen auf, sondern auch ein deutlicher Alkoholgeruch.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Und nicht nur das: Auch die polizeiliche Überprüfung der Person ergab einen Treffer. So war der Führerschein des Litauers für ungültig erklärt worden.

Zuständigkeitshalber wurden Kollegen des Polizeireviers Görlitz informiert. Diese übernahmen die Person und fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Trotz des noch unter 1,2 Promille liegenden strafrelevanten Werts führten die deutlichen Ausfallerscheinungen zur Anzeige.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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